Рекорд! За сутки в Эстонии выявлено 208 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 107 человек. В Ида-Вирумаа — 49, в Тартумаа — 11 новых заболевших. В Пярнумаа и на Хийумаа — по шесть, в Ляэне-Вирумаа — четыре, в Рапламаа — три, в Вырумаа — два, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по одному заболевшему коронавирусом. В 18 положительных случаях уезд в регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 87,44, а доля положительных результатов выполненных тестов составляет 5,2%.

Из 107 случаев в Харьюмаа 74 случаев приходятся на Таллинн. 20 случаев, поступивших в Пыхьяское региональное отделение, связаны с заражением от носителей вируса. В трех случаях речь идет о заражениях в Вируской тюрьме (случаи переданы в Идаское региональное отделение). Обстоятельства 15 заражений остаются неизвестными, а обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

35 случаев, зафиксированных 3 ноября Пыхьяским региональным отделением, произошли из-за контакта с другими больными. В восьми случаях вирус был привезен из России, Великобритании, Кипра, Украины, Германии и Турции. В 14 случаях источник заражения неизвестен (в том числе один случай в Ярвамаа и один – в Рапламаа). Обстоятельства других случаев пока еще уточняются.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся более 4 500 человек, из которых больны 692 человека. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 17 очагами: вспышка во втором рабочем месте – восемь человек, на третьем рабочем месте – тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших, а во втором — пять. В четвертом очаге на рабочем месте – 10, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Во вспышке после вечеринки насчитывается 17 человек. В шестом очаге заражения на рабочем месте – 14 заболевших. В очаге в доме попечения насчитывается 33 человека. В седьмом очаге на рабочем месте – восемь человек, больных коронавирусом. В восьмом очаге на рабочем месте насчитывается 15 человек и в спортивном очаге – пять человек, больных коронавирусом. В очаге детского сада пятеро больных. В очаге мероприятия насчитывается пятеро больных, в очаге других контактов – восемь человек. Во втором очаге мероприятия насчитывается пять заболевших.