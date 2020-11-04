Рекорд! За сутки в Эстонии выявлено 208 случаев заражения коронавирусом(86)
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2 660 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 208 проб (7,8%) дали положительный результат.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2 660 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 208 проб (7,8%) дали положительный результат.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 107 человек. В Ида-Вирумаа — 49, в Тартумаа — 11 новых заболевших. В Пярнумаа и на Хийумаа — по шесть, в Ляэне-Вирумаа — четыре, в Рапламаа — три, в Вырумаа — два, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по одному заболевшему коронавирусом. В 18 положительных случаях уезд в регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 87,44, а доля положительных результатов выполненных тестов составляет 5,2%.
Из 107 случаев в Харьюмаа 74 случаев приходятся на Таллинн. 20 случаев, поступивших в Пыхьяское региональное отделение, связаны с заражением от носителей вируса. В трех случаях речь идет о заражениях в Вируской тюрьме (случаи переданы в Идаское региональное отделение). Обстоятельства 15 заражений остаются неизвестными, а обстоятельства остальных случаев еще уточняются.
35 случаев, зафиксированных 3 ноября Пыхьяским региональным отделением, произошли из-за контакта с другими больными. В восьми случаях вирус был привезен из России, Великобритании, Кипра, Украины, Германии и Турции. В 14 случаях источник заражения неизвестен (в том числе один случай в Ярвамаа и один – в Рапламаа). Обстоятельства других случаев пока еще уточняются.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся более 4 500 человек, из которых больны 692 человека. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 17 очагами: вспышка во втором рабочем месте – восемь человек, на третьем рабочем месте – тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших, а во втором — пять. В четвертом очаге на рабочем месте – 10, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Во вспышке после вечеринки насчитывается 17 человек. В шестом очаге заражения на рабочем месте – 14 заболевших. В очаге в доме попечения насчитывается 33 человека. В седьмом очаге на рабочем месте – восемь человек, больных коронавирусом. В восьмом очаге на рабочем месте насчитывается 15 человек и в спортивном очаге – пять человек, больных коронавирусом. В очаге детского сада пятеро больных. В очаге мероприятия насчитывается пятеро больных, в очаге других контактов – восемь человек. Во втором очаге мероприятия насчитывается пять заболевших.
Что касается случаев в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, то 14 случаев связаны с заражением в тюрьме (в очаг Вируской тюрьмы добавились 13 лиц из Ида-Вирумаа, один человек из Ляэне-Вирумаа). В 15 случаях заражение произошло в кругу семьи (14 в Ида-Вирумаа, один в Ляэне-Вирумаа). В десяти случаях заражение произошло от знакомых (девять в Ида-Вирумаа, один в Ляэне-Вирумаа). В трех случаях заражение в Ида-Вирумаа произошло на рабочих местах, в одном случае вирус привезли из России и еще в одном случае человек заразился на курсах. Причины девяти заражений еще выясняются (восемь в Ида-Вирумаа, один в Ляэне-Вирумаа).
В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом первой Силламяэской школы связаны 36 человек, в Йыхвиском доме призрения – 21, на рабочем месте в Нарва-Йыэсуу – 10 заболевших, во второй Силламяэской школе – девять, в очаге на рабочем месте в Нарве – семь заболевших, в нарвским детском саду – семеро. В очаге тюрьмы насчитывается 107 человек с коронавирусом, из них четверо – сотрудники тюрьмы.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 1 400 человек, из которых заболели 275 человек.
Выявленным по данным регистра народонаселения случаем в Йыгевамаа будет заниматься Пыхьяское региональное отделение, поскольку человек фактически проживает в Харьюмаа. Двое заболевших в Вырумаа заразились в доме призрения. Шесть человек, заболевших в Тартумаа, заразились в очаге дома призрения, в двух случаях заразились в кругу семьи, обстоятельства остальных случаев выясняются. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся почти 408 человек, из которых больны 77 человека. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится один активный очаг – очаг заражения в доме призрения с 14 больными.
Из случаев на Хийумаа в одном случае заражение произошло в школе, в пяти других случаях – на семейном мероприятии. Один заразившийся в Пярнумаа подхватил коронавирус на семейном мероприятии в Хийумаа, четверо заразились через контакты с носителями вируса, обстоятельства еще одного заражения в Пярнумаа выясняются. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 323 человек, 67 из которых больны. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения находится очаг семейного мероприятия на Хийумаа, в котором насчитывается восемь человек, больных коронавирусом.
На больничном лечении 44 человека
По состоянию на утро 4 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 44 человека, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Двоих выписали домой, один пациент был переведен в отделение, не связанное с COVID- 19, еще одного перевели из Ляэне-Таллиннской центральной больницы в Северо-Эстонскую региональную больницу. Было открыто четыре новых истории болезни COVID-19 (04.11.2020 одного человека внесли в базу данных задним числом).
На сегодняшний день в больницах завершено 560 случаев заболевания COVID-19 у 546 человек.
По состоянию на 4 ноября выздоровели 3 954 человека. Из них истории болезни 2 878 человек (72,8%) завершены, у 1 076 человек (27,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 270 000 тысяч первичных тестов, из них 5 333, т. е. 1,9 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице https://koroonakaart.ee/ru.
В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса
Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными. Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 4500 человек, из которых заболели 692.
Необходимо сдать тест при первой возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных тестов среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!
Получайте информацию с достоверных источников. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee, terviseamet.ee и по телефону 1247.
Загрузите приложение HOIA
Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 171 136 раз, 200 человека сообщили через приложение о своем заболевании.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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