РЕКОНСТРУКЦИЯ | Смертельные гонки на Лаагна теэ: всех ли участников ”заезда” призовут к ответственности?

По мнению окружного прокурора Дианы Хелила, — да. Именно по ее ходатайству был заключен под стражу 29-летний житель Таллинна Вячеслав Калашников, водитель желтого Chevrolet. Харьюский уездный согласился с позицией прокурора, что, поехав на перегонки с Исой Халиловым, Калашников стал соисполнителем преступления.

Сейчас оба молодых человека подозреваются в причинении смерти двух человек в результате нарушения правил дорожного движения. В случае обвинительного приговора их может ждать от 3 до 12 лет лишения свободы.

По мнению адвоката Калашникова Дмитрия Школяра, предъявленное его клиенту подозрение было сфабриковано. Он отмечает, что если бы речь шла о соисполнении, то у обоих участников гонки должно было иметься обоюдное желание совершить преступление. Само основное деяние, то есть авария, также должно было быть согласованно намеренным, однако ДТП произошло по неосторожности Халилова.

На прошлой неделе Таллиннский окружной суд посчитал, что в утверждениях Школяра есть зерно истины, однако решил, что действие Калашникова можно расценивать как пособничество, в случае которого наказание может быть более легким. При этом освобождать из-под стражи Калашникова суд не стал.

Решение окружного суда в силу не вступило. Позиция суда относительно изменения статьи не обязательна к исполнению прокуратурой.

Школяр сказал изданию, что с юридической точки зрения данное решение суда облегчает положение его клиента с юридической точки зрения и его можно будет использовать при выстраивании дальнейшей линии защиты.

По словам адвоката, речь идет о прецеденте, небывалом для эстонской судебной практики.

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