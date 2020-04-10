Реконструированный канализационный трубопровод на бульваре Кадака приняли в эксплуатацию

По словам Александра Тимофеева, директора по производству предприятия Tallinna Vesi AS, речь идет об одном из крупнейших для предприятия за последние годы реконструкционном проекте.

”Работы усложнил не только большой диаметр трубопровода, но и работы по его установке на трассе с очень плотным движением. Работы провели впечатляюще быстро, с использованием современных технологий, например, работы проводились закрытым способом, без полного выкапывания трубопровода”, — сказал Тимофеев и добавил, что, как известно, используемый насосный трубопровод был длиннейшим из всех, используемых в странах Балтии.

Заместитель руководителя Таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа благодарит всех жителей района за терпение и доставленные ремонтными работами неудобства.

”Благодаря снизившейся из-за режима чрезвычайной ситуации интенсивности движения ремонтные работы причинили минимальные неудобства, также это позволило завершить работы значительно быстрее запланированного”, — добавил Рюйтельмаа.

Через коллектор Tallinna Vesi на очистную станцию Пальяссааре поступает сточная вода из Саку, Сауэ, Лаагри и почти половины района Нымме. Работы по реконструкции были крайне необходимы, чтобы в будущем бесперебойно обеспечивать жизненно необходимую канализационную услугу.