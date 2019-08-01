Рейтинг реформистов растет как на дрожжах, центристов — падает
Согласно проведенным в период с 26 июня по 30 июля опросам Norstat, за реформистов готовы проголосовать 36,5% избирателей, что более чем на половину процентного пункта выше, чем на прошлой неделе, и является рекордно высоким показателем для Партии реформ в опросах данной социологической фирмы.
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