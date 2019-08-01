Рейтинг реформистов растет как на дрожжах, центристов — падает

Второе место удерживают центристы, рейтинг которых за неделю снизился с 19,7% до 18,7%, что является для Центристской партии самым низким показателем в этом году, пишет rus.err.ee.

Третье место занимает EKRE (16,6%), рейтинг которой практически не изменился с момента последнего опроса.

Поддержка социал-демократов выросла с 9,2% до 9,8%, а Isamaa — снизилась с 9 до 8,4%. Рейтинг не входящей в парламент партии "Эстония 200" составляет 4,2%, еще 2,5% избирателей готовы поддержать "Зеленых Эстонии", а рейтинги остальных политических партий остаются ниже 1%.



