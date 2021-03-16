Рейтинг популярности Emor: центристы почти догнали EKRE

В марте реформисты пользовались поддержкой 28% избирателей. В феврале у Партии реформ было 30%, а в январе — 27%.

На втором месте с 19% Эстонская консервативная народная партия (EKRE), у которой месяц назад было 20%.

Центристы за месяц нарастили поддержку — с 17 до 18%. На четвертом месте находится не представленная в парламенте партия "Эстония 200", которая тоже слегка прибавила — с 15 до 16%.

Популярность Социал-демократической партии и "Отечества" за месяц не изменилась — 9% и 5% соответственно.