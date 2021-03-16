Рейтинг популярности Emor: центристы почти догнали EKRE

Рейтинг популярности политических сил по-прежнему уверенно возглавляет Партия реформ, хотя ее поддержка и чуть снизилась, стало известно из проведенного в марте фирмой Kantar Emor опроса, передает rus.err.
В марте реформисты пользовались поддержкой 28% избирателей. В феврале у Партии реформ было 30%, а в январе — 27%.
На втором месте с 19% Эстонская консервативная народная партия (EKRE), у которой месяц назад было 20%.
Центристы за месяц нарастили поддержку — с 17 до 18%. На четвертом месте находится не представленная в парламенте партия "Эстония 200", которая тоже слегка прибавила — с 15 до 16%.
Популярность Социал-демократической партии и "Отечества" за месяц не изменилась — 9% и 5% соответственно.
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