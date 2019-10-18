РЕЙТИНГ: Поддержка Каллас среди русских растет, но Ратас по-прежнему лидирует

Еще месяц назад разница в поддержке между председателем Партии реформ Кайи Каллас и премьер-министром, председателем Центристской партии Юри Ратасом была 5%, то теперь Ратас опережает Каллас только на 3%, 33% на 30%.

Марта Хельме (EKRE) хотели бы видеть главой парламента 7%, Индрека Саара 5% (СДП) и Хелира-Вальдера Сеэдера (Isamaa) 4%.

К октябрю существенно изменилась поддержка Юри Ратас и Кайи Каллас среди русскоговорящих избирателей. Исследование показывает, что рейтинг Ратаса среди русскоязычных с 47% упал до 41%. У Кайи Каллас намного меньше, но ее поддержка подпрыгнула до 15%.

Смотрите график!

Eesti Päevaleht

Исследование заказала газета Eesti Päevaleht, опрос провела фирма Turu-uuringute AS.