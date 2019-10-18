РЕЙТИНГ: Поддержка Каллас среди русских растет, но Ратас по-прежнему лидирует
Исследование показывает, что эстоноземельцы по-прежнему считают Юри Ратаса идеальным кандидатом на посту премьер-министра Эстонии.
Исследование показывает, что эстоноземельцы по-прежнему считают Юри Ратаса идеальным кандидатом на посту премьер-министра Эстонии.
Еще месяц назад разница в поддержке между председателем Партии реформ Кайи Каллас и премьер-министром, председателем Центристской партии Юри Ратасом была 5%, то теперь Ратас опережает Каллас только на 3%, 33% на 30%.
Марта Хельме (EKRE) хотели бы видеть главой парламента 7%, Индрека Саара 5% (СДП) и Хелира-Вальдера Сеэдера (Isamaa) 4%.
К октябрю существенно изменилась поддержка Юри Ратас и Кайи Каллас среди русскоговорящих избирателей. Исследование показывает, что рейтинг Ратаса среди русскоязычных с 47% упал до 41%. У Кайи Каллас намного меньше, но ее поддержка подпрыгнула до 15%.
Смотрите график!
Исследование заказала газета Eesti Päevaleht, опрос провела фирма Turu-uuringute AS.
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