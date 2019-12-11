Рейтинг партий: поддержка EKRE остается низкой

Еженедельный опрос, проводимый MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS, показал, что Партию реформ поддерживает 35,7%, Центристскую партию 23,5% и EKRE 13,5% совершеннолетних граждан.
Социал-демократов поддержало 9,7% и Isamaa 7% респондентов. Результат EKRE все еще находится на самом низком уровне в годовом исчислении.
Существенных изменений в рейтинге за неделю не произошло.
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