11.12.2019, 11:30

Рейтинг партий: поддержка EKRE остается низкой

 (3)
EST 5
Mart Helme pressikonverents 25.11.2019
Mart Helme pressikonverents 25.11.2019Foto: Andres Putting

Еженедельный опрос, проводимый MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS, показал, что Партию реформ поддерживает 35,7%, Центристскую партию 23,5% и EKRE 13,5% совершеннолетних граждан.

Социал-демократов поддержало 9,7% и Isamaa 7% респондентов. Результат EKRE все еще находится на самом низком уровне в годовом исчислении.

Существенных изменений в рейтинге за неделю не произошло.

Читайте также: