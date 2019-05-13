РЕЙТИНГ ПАРТИЙ: Поддержка Центристской партии снова рекордно низкая, EKRE ее обогнала

Заказанное Postimees и проведенное Kantar Emor исследование показало, что в мае Центристскую партию поддержали лишь 15,3% опрошенных.

Если сравнить ситуацию с началом года, то поддержка Центристской партии среди эстоноземельцев значительно упала.

В январе заказнное ERR у Turu-uuringute AS- исследование показало, что Центристской партии на выборах готовы отдать свои голоса 33% избирателей. Тогда центристы в рейтинге партий занимали первое место, а за ними шла партия реформ с 25% поддержки и EKRE с 17%.

Прямо перед выборами поддержка центристов составляла 28%, что было чуть ниже январского результата.

Поддержка Центристской партии впервые стала рекордно низкой в конце марта, упав до 17%, как показало заказанное TV3 у Kantar Emor исследование. Согласно данным Kantar Emor, последний раз поддержка центристов была ниже 20% в мае 2012 года — тогда она составила 19%.

В конце апреля поддержка Центристской партии была немного выше — 18,5%. Однако партия уступила второе место в рейтинге EKRE, согласно данным исследования Norstat.