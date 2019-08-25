Рейтинг партий | Отрыв в 15%! Реформисты теперь лидируют в Таллинне, рейтинг центристов довольно низкий по всей стране

Согласно свежим данным, в Таллинне Партию реформ поддерживает 37% жителей, а Центристскую партию — лишь 22%. Однако до выборов осталось еще два с половиной года и за это время все еще может поменяться.

Кроме того, во всем Харьюмаа жители более благосклонны к реформистам. Их рейтинг в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа достигает 43%. Единственный показатель выше этого — лишь поддержка центристов в Ида-Вирумаа (45%).

Таким образом, Партия реформ лидирует по всей Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа — но и там центристов поддерживает лишь половина опрошенных.