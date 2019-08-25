Рейтинг партий | Отрыв в 15%! Реформисты теперь лидируют в Таллинне, рейтинг центристов довольно низкий по всей стране(12)
Рейтинг Центристской партии значительно обрушился во всех регионах Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа, а теперь центристы больше не лидируют и в Таллинне — по рейтингу Партия реформ опережает центристов уже с 15% отрывом.
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