25.08.2019, 14:38

Рейтинг партий | Отрыв в 15%! Реформисты теперь лидируют в Таллинне, рейтинг центристов довольно низкий по всей стране

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rus.delfi.ee
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Kaja Kallas riigikogus
Kaja Kallas riigikogusFoto: Rauno Volmar

Рейтинг Центристской партии значительно обрушился во всех регионах Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа, а теперь центристы больше не лидируют и в Таллинне — по рейтингу Партия реформ опережает центристов уже с 15% отрывом.

Согласно свежим данным, в Таллинне Партию реформ поддерживает 37% жителей, а Центристскую партию — лишь 22%. Однако до выборов осталось еще два с половиной года и за это время все еще может поменяться.

Кроме того, во всем Харьюмаа жители более благосклонны к реформистам. Их рейтинг в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа достигает 43%. Единственный показатель выше этого — лишь поддержка центристов в Ида-Вирумаа (45%).

Таким образом, Партия реформ лидирует по всей Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа — но и там центристов поддерживает лишь половина опрошенных.

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Смотрите графики рейтинга партий в различных регионах Эстонии, а также графики, иллюстрирующие различия между политическими предпочтениями эстонцев и неэстонцев, мужчин и женщин.

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