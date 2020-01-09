Рейтинг партий: "Эстония 200" обошла по популярности Isamaa. Реформисты лидируют
Поддержка не входящей в парламент партии "Эстония 200" достигла 7%, превысив уровень популярности коалиционной партии Isamaa, о чем свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 2 декабря по 7 января.
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