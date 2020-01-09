Рейтинг партий: "Эстония 200" обошла по популярности Isamaa. Реформисты лидируют

Лидером рейтинга по-прежнему остается Партия реформ: за оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 33,4% избирателей, что на 0,5 процентного пункта ниже ее показателя за прошлую неделю, пишет rus.err.ee.

Второе место удерживают возглавляющие правительство центристы, рейтинг которых составляет 21,9%.

Третье место по-прежнему занимает EKRE, популярность которой превысила 15% впервые с конца ноября. Далее следуют социал-демократы (10,1%), "Эстония 200" (7%) и Isamaa (6,1%).