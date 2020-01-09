09.01.2020, 07:28

Рейтинг партий: "Эстония 200" обошла по популярности Isamaa. Реформисты лидируют

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Eesti 200 roheline mõttekoda 17.11.2019
Eesti 200 juht Kristina Kallas.Foto: Andres Putting

Поддержка не входящей в парламент партии "Эстония 200" достигла 7%, превысив уровень популярности коалиционной партии Isamaa, о чем свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 2 декабря по 7 января.

Лидером рейтинга по-прежнему остается Партия реформ: за оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 33,4% избирателей, что на 0,5 процентного пункта ниже ее показателя за прошлую неделю, пишет rus.err.ee.

Второе место удерживают возглавляющие правительство центристы, рейтинг которых составляет 21,9%.

Третье место по-прежнему занимает EKRE, популярность которой превысила 15% впервые с конца ноября. Далее следуют социал-демократы (10,1%), "Эстония 200" (7%) и Isamaa (6,1%).

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