Рейтинг партии "Ээсти 200" вплотную приблизился к EKRE

Растущий на протяжении нескольких недель рейтинг не входящей в парламент партии "Ээсти 200" достиг 13,7%, что стало для политической силы новой рекордной отметкой.
Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 3 по 30 ноября, пишет RusERR.
Неизменным лидером предпочтений определившихся с выбором избирателей остается Партия реформ, за которую сейчас готовы проголосовать 30,7% избирателей (-0,6% к прошлой неделе).
Популярность возглавляющей правительство Центристской партии составляет 21,7% (+0,3% ). Занимающую третью строчку EKRE готовы поддержать 14,5% избирателей (-0,9%). Далее следуют "Ээсти 200" (13,7%), Социал-демократическая партия (8,4%) и Isamaa (5,7%).
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