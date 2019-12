РЕЙТИНГ | Новое исследование PISA: результаты эстонской системы образования — одни из лучших в мире и на первом месте в Европе

По словам министра Майлис Репс, благодаря успехам нашей страны в исследованиях

PISA Эстония приобрела в мире статус страны-эксперта в вопросах образования. ”Я очень рада, что нам удалось проявить себя в мире в такой важной, пожалуй, самой важной области. Перенимая опыт других, нам удалось создать уникальный путь развития, который и привел нас на вершину. Из учеников мы выросли в учителей и теперь сами можем делиться опытом с другими странами”, — сказала Репс. ”Наши успехи в образовании вызывают большой интерес в мире. У нас есть, чем поделиться с миром. Мы решили разработать маркетинговую стратегию нашего образования, чтобы рассказать миру нашу историю успеха”, — добавила Репс.

Девиз, под которым Эстония будет рассказывать о своем образовании, звучит как ”Education Nation — for the smartest people in the world.” По словам Репс, работая сообща, мы сможем многого добиться, в том числе сделать Эстонию более привлекательной для иностранцев и поддержать экспорт наших предприятий, работающих в области образования. Общая торговая марка позволит лучше знакомить мировую общественность с нашим ноу-хау в образовании, делиться опытом, идеями или товарами. Под брендом ”Education Nation” будут объединены начинания и предприятия, которые станут послами нашего образования за границей.

Дополнительная информация

В исследовании PISA 2018 приняли участие 600 000 в возрасте 15 лет из 79 стран и экономических зон. В Эстонии принял участие 5371 учащийся, из них 4000 учащихся прошли тест на эстонском и 1371 на русском языке.

PISA оценивает знания именно 15-летних ребят, поскольку именно в этом возрасте в большинстве стран ОЭСР учащиеся заканчивают обязательное образование и принимают решение о дальнейшей учебе.

Исследование PISA проводится раз в три года и оценивает знания и навыки учащихся в трех сферах — чтении, математике и естественных науках. Одна из трех областей каждый раз исследуется более основательно. В 2018 году в фокусе внимания были навыки функционального чтения — оценивалось, насколько хорошо ученики понимают письменные тексты и умеют их использовать. Также исследовали финансовую грамотность учащихся — эти результаты будут опубликованы весной 2020 года.

Комментарий премьер-министра Юри Ратаса в связи с результатами теста PISA

Премьер-министр Юри Ратас:

”Результаты теста PISA вновь подтвердили, что знания наших школьников, а также их умение эти знания применять на первом месте в Европе и в числе лучших в мире.