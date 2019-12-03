РЕЙТИНГ | Новое исследование PISA: результаты эстонской системы образования — одни из лучших в мире и на первом месте в Европе

В навыках чтения 89% эстонских учащихся достигли по меньшей мере 2 ступени, что по сравнению со средним по ОЭСР, то есть 77%, значительно выше. Мы находимся на одной ступени с Китаем, Канадой, Финляндией, Гонконгом, Макао, Польшей и Сингапуром. 14% эстонских молодых людей были в исследовании Pisa в числе лучших (среднее по ОЭСР — 9%).

Важно, что в чтении Эстония постоянно и в быстром темпе развивается, что по сравнению со средним по ОЭСР хорошо, потому что в общем результаты стран упорно улучшаются. В математике результаты Эстонии также улучшаются, хотя и медленнее, чем в области чтения. В естественных науках развитие затормаживается и сейчас, скорее, имеет тенденцию к падению.

В математике и естественных науках соответственно 90% и 91% эстонских молодых людей достигли 2 уровня, среднее по ОЭСР — 77% и 78%. При этом доля достигших высшего уровня молодых людей в Эстонии стабильно высока.

Важно предлагаемое эстонской школьной системой равенство. Результаты тестов детей из семей с более высоким достатком были лучше, чем в более бедных семьях, но по сравнению со средним по ОЭСР влияние денег на результаты обучения в Эстонии меньше. (61 балл vs 87 баллов среднее по ОЭСР). В чтении достигли высшего уровня 24% детей из хорошо обеспеченных семей и 7% детей из более бедных семей. Среднее по ОЭСР — соответственно 17% и 3%.

Во всех странах девочки были в чтении лучше, чем мальчики, и Эстония в этом в точности совпадает со средним по ОЭСР. В математике мальчики опережают девочек на 8 баллов, среднее по ОЭСР такого же порядка. В естественных науках девочки на грамм опережают мальчиков — в Эстонии на 5, в ОЭСР в среднем на 2 балла.

Как сообщается в пресс-релизе Министесртва образования и науки, согласно опубликованным сегодня результатам международного исследования навыков учащихся ОЭСР PISA 2018 знания учащихся основных школ Эстонии находятся на первом месте в Европе во всех трех областях — математике, чтении и естественных науках. В Эстонии увеличилась доля учащихся, показавших в тестировании очень высокие результаты, и сократилась доля учащихся, показавших низкие результаты. Данные исследования говорят о том, что основные школы в Эстонии в целом дают очень хорошее образование независимо от пола, происхождения или социально-экономического положения семьи учащегося.