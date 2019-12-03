РЕЙТИНГ | Новое исследование PISA: результаты эстонской системы образования — одни из лучших в мире и на первом месте в Европе

В рейтинге стран Европы PISA 2018 15-летние эстонские школьники находятся на первом месте во всех трех областях исследования — чтении, математике и естественных науках. В мире наши ребята пятые в чтении, восьмые в математике и четвертые в естественных науках. Эстония входит в число пяти стран, где учащимся удалось улучшить свои результаты сразу в двух областях. Исследование PISA показывает, что система образования в Эстонии обеспечивает как результаты, так и равные возможности — по сравнению с другим странами у нас велика доля учащихся, которые несмотря на неблагоприятное социально-экономическое положение семьи приобретают очень хорошие навыки и умения.
”За эти замечательные результаты мы в первую очередь должны благодарить наших учеников и учителей, чьи ежедневные старания дают нам повод гордиться образованием нашей страны, — сказала министр Майлис Репс. — То, что мы стабильно достигаем высоких результатов, показывает, что в быстро меняющемся мире нам удается делать правильный выбор. Я очень рада, что Эстонию знают и ценят в мире именно как страну и нацию с отличным образованием”.
В фокусе внимания исследования 2018 года были навыки функционального чтения. Результаты наших 15-летних ребят в этой области значительно улучшились — по сравнению с 2009 годом, когда функциональное чтение в последний раз исследовали углубленно, они улучшились на целых 22 пункта — такая разница сопоставима с результатами, достигаемыми за полгода обучения. Значительно сократилась разница между результатами мальчиков и девочек. Наши ребята особенно хороши в заданиях, связанных с поиском информации, и чтении текстов с разными источниками. По сравнению с 2015 годом у нас еще больше возросла доля учащихся, которые успешно справляются с очень сложными заданиями — таких у нас 13,9 процента, тогда как средний показатель стран ОЭСР составляет 8,5 процента.
Знания и умения наших ребят в области естественных наук (биологии, физики и химиии) находятся на очень высоком уровне — в Европе и среди стран ОЭСР мы находимся на первом месте, а во всем мире — на четвертом. Тех, кто успешно справился с заданиями высокого уровня сложности, у нас почти в два раза больше, чем в среднем странах ОЭСР — 12,2 и 6,8 процентов соответственно. Среди стран Европы и ОЭСР у нас меньше всего учеников, показавших низкие результаты — всего 8,8 процентов (средний показатель по ОЭСР составляет 22 процента).
Знания и навыки наших учеников в области математики — на первом месте в Европе и на восьмом месте в мире. Учеников, которые показали очень высокие результаты, у нас целых 15,5 процентов, что на пять процентов больше, чем в среднем по странам ОЭСР. Результаты мальчиков немного лучше, чем результаты, которые показали девочки.
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