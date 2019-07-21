Рейтинг ”летних” проблем с мобильником: дороже всего беззаботному владельцу обойдется мошенническая схема обзвона

”Если составлять летний рейтинг несчастных случаев с телефонами, то на первом месте окажется повреждение, вызванное водой, — сказал Меламед. — Возможно, одной из причин является уверенность пользователей техники, имеющей IP класс 68, что их девайсы „непотопляемы”. Далеко не все обращают внимание на то, что производитель обещает защиту только от пресной воды. Если же вы хотите сделать пару красивых кадров на море, и случайно роняете телефон или даже не роняете, а просто на разъемы устройства попадают соленые брызги, работоспособность устройства может быть нарушена. Соль может спровоцировать окисление металлических частей и других важных компонентов смартфона”.

Второе и третье место в рейтинге обращений по поводу ущерба, связанного с мобильными телефонами, делят невосстанавливаемые повреждения в результате падения и утеря устройства. В первом случае тоже присутствуют ”летние особенности”.

”Летом люди пересаживаются на велосипеды и порой несколько легкомысленно относятся к тому, что попытка ответить на звонок в движении может закончиться плачевно, — сказал Максим Меламед. — Возможно, свою роль играет и то, что летом мы легко одеваемся, кладем телефон в карман и забываем о нем. В результате к нам обращаются люди, которые „переехали” свой телефон автомобилем: усаживаясь в машину, очень легко выронить устройство из кармана”.

По словам Меламеда, этим летом больше всего заявлений о поломках поступило от владельцев телефонов в ценовом диапазоне от 200 до 600 евро, часто речь шла о неустранимых повреждениях. ”Сложнее и дороже всего обходится ремонт устройств Apple, так что, если речь не идет о гарантийном случае, и у владельца нет отдельной страховки, ему зачастую приходится покупать новый смартфон”.

Отдельного внимания заслуживают участившиеся случаи кражи телефонов за рубежом с целью завладеть не самим аппаратом, а SIM-картой. ”Люди забывают, что SIM-карту нужно защищать PIN-кодом точно так же, как и банковскую карту, — напомнил Меламед. — Недостаточно просто защитить телефон с помощью отпечатка пальца, ведь для вора не составляет проблемы извлечь SIM-карту и вставить ее в другой аппарат, а затем устроить обзвон зарубежных платных номеров”.

Существуют мошеннические схемы, при которых у злоумышленников есть возможность получить до 50% от стоимости таких звонков. Практика показывает, что всего лишь за сутки вор может потратить больше тысячи евро, которые по возвращении домой придется оплатить счет оператора. ”Мы все чаще сталкиваемся с подобными случаями, которые происходят с клиентами во время их зарубежных поездок”, — сказал Меламед и добавил, что от таких неожиданностей тоже существует страховка.