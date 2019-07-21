21.07.2019, 10:56

Рейтинг ”летних” проблем с мобильником: дороже всего беззаботному владельцу обойдется мошенническая схема обзвона


rus.delfi.ee
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Uut sõnumirakendust saaks kasutada kõigil Androidi kasutavatel telefonidel.Foto: Hendrik Osula

Летом, когда люди путешествуют больше обычного, увеличивается и количество обращений, связанных с поломкой, потерей или кражей мобильного телефона.

По словам Максима Меламеда, руководителя сферы дополнительных услуг Telia Eesti, в летний период от пользователей услуги страхования устройств Telia поступает в два раза больше заявлений об ущербе, чем в другое время года. Кроме того, ”травмы”, полученные смартфонами, тоже становятся разнообразнее.

Так, этим летом консультантам Telia довелось столкнуться с телефоном, который сложился в фигуру невообразимой формы, после незапланированной встречи с газонокосилкой — владельцем устройства был ребенок, неудачно пристроивший девайс.

”Летом дети проводят много времени на свежем воздухе, что, конечно же, радует родителей. Но при этом они часто предоставлены сами себе и, получив свои смартфоны в полное распоряжение, чего обычно не происходит в школьное время, устраивают им самые неожиданные испытания на прочность, — сказал Меламед. — Кто-то экспериментирует, снимая видео в сложных условиях, а кто-то просто не обращает внимания на то, где оставил свой телефон. Поэтому неудивительно, что летом к нам часто обращаются именно с такими, „детскими” телефонами”.

Но и взрослые пользователи смартфонов летом проявляют чуть больше легкомыслия, чем в другое время. Нередко поводом для обращения служит неудачная попытка сделать селфи или запоминающуюся фотографию в необычном ракурсе, когда телефон может спикировать со смотровой площадки Олевисте, улететь в Гранд-Каньон или сгинуть в волнах любого из водоемов.

”Если составлять летний рейтинг несчастных случаев с телефонами, то на первом месте окажется повреждение, вызванное водой, — сказал Меламед. — Возможно, одной из причин является уверенность пользователей техники, имеющей IP класс 68, что их девайсы „непотопляемы”. Далеко не все обращают внимание на то, что производитель обещает защиту только от пресной воды. Если же вы хотите сделать пару красивых кадров на море, и случайно роняете телефон или даже не роняете, а просто на разъемы устройства попадают соленые брызги, работоспособность устройства может быть нарушена. Соль может спровоцировать окисление металлических частей и других важных компонентов смартфона”.

Второе и третье место в рейтинге обращений по поводу ущерба, связанного с мобильными телефонами, делят невосстанавливаемые повреждения в результате падения и утеря устройства. В первом случае тоже присутствуют ”летние особенности”.

”Летом люди пересаживаются на велосипеды и порой несколько легкомысленно относятся к тому, что попытка ответить на звонок в движении может закончиться плачевно, — сказал Максим Меламед. — Возможно, свою роль играет и то, что летом мы легко одеваемся, кладем телефон в карман и забываем о нем. В результате к нам обращаются люди, которые „переехали” свой телефон автомобилем: усаживаясь в машину, очень легко выронить устройство из кармана”.

По словам Меламеда, этим летом больше всего заявлений о поломках поступило от владельцев телефонов в ценовом диапазоне от 200 до 600 евро, часто речь шла о неустранимых повреждениях. ”Сложнее и дороже всего обходится ремонт устройств Apple, так что, если речь не идет о гарантийном случае, и у владельца нет отдельной страховки, ему зачастую приходится покупать новый смартфон”.

Отдельного внимания заслуживают участившиеся случаи кражи телефонов за рубежом с целью завладеть не самим аппаратом, а SIM-картой. ”Люди забывают, что SIM-карту нужно защищать PIN-кодом точно так же, как и банковскую карту, — напомнил Меламед. — Недостаточно просто защитить телефон с помощью отпечатка пальца, ведь для вора не составляет проблемы извлечь SIM-карту и вставить ее в другой аппарат, а затем устроить обзвон зарубежных платных номеров”.

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Существуют мошеннические схемы, при которых у злоумышленников есть возможность получить до 50% от стоимости таких звонков. Практика показывает, что всего лишь за сутки вор может потратить больше тысячи евро, которые по возвращении домой придется оплатить счет оператора. ”Мы все чаще сталкиваемся с подобными случаями, которые происходят с клиентами во время их зарубежных поездок”, — сказал Меламед и добавил, что от таких неожиданностей тоже существует страховка.

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