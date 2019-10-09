Рейтинг конкурентоспособности: Эстония опередила Латвию и Литву
Эстония заняла 31-е место в рейтинге конкурентоспособности национальных экономик, который опубликовал Всемирный экономический форум, пишет "Новая газета".
Эстония заняла 31-е место в рейтинге конкурентоспособности национальных экономик, который опубликовал Всемирный экономический форум, пишет "Новая газета".
Эстония опередила по данному показателю остальные страны Балтии. Литва заняла в рейтинге 39-е место, Латвия — 41-е. Россия находится в индексе на 43-м месте.
На первую позицию в рейтинге вышел Сингапур, оттеснив на второе место США. В тройку лидеров также вошел Гонконг.
Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения ИT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.
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