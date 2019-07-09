Рейтинг: Эстония вошла в десятку стран с самым хорошим качеством выборов

Ученые Гарвардского и Сиднейского университетов составили рейтинг качества выборов в 167 государствах.
Страны оценивались по шкале от 1 до 100 баллов в одиннадцати группах: избирательное законодательство, процедуры выборов, формирование избирательных округов, регистрация избирателей, партий (кандидатов), освещение выборов в СМИ, финансирование политических кампаний, процедуры голосования, подсчет результатов голосов и выборов, оценка ведомства, администрирующего выборы, пишет Новая газета.
По совокупности набранных баллов Эстония заняла восьмое место рейтинга, Литва — одиннадцатое. ”Это признание высокого уровня демократии и оценка страны”, — говорится в сообщении Главной избирательной комиссии Литвы.
Латвия заняла 26-ое место рейтинга.
Польша оказалась на 22-ом месте по качеству выборов, Украина — на 104-ом, Россия — на 117-ом, Беларусь — на 139-ом месте.
Самые качественные выборы — в Дании, Финляндии и Норвегии: эти страны занимают первые три места рейтинга. Последняя тройка — это Сирия, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.
К составлению рейтинга были привлечены более 3800 экспертов. Они анализировали данные о прошедших 337 национальных выборах в 167 государствах.
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