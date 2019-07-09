Рейтинг: Эстония вошла в десятку стран с самым хорошим качеством выборов

Страны оценивались по шкале от 1 до 100 баллов в одиннадцати группах: избирательное законодательство, процедуры выборов, формирование избирательных округов, регистрация избирателей, партий (кандидатов), освещение выборов в СМИ, финансирование политических кампаний, процедуры голосования, подсчет результатов голосов и выборов, оценка ведомства, администрирующего выборы, пишет Новая газета.

По совокупности набранных баллов Эстония заняла восьмое место рейтинга, Литва — одиннадцатое. ”Это признание высокого уровня демократии и оценка страны”, — говорится в сообщении Главной избирательной комиссии Литвы.

Латвия заняла 26-ое место рейтинга.

Польша оказалась на 22-ом месте по качеству выборов, Украина — на 104-ом, Россия — на 117-ом, Беларусь — на 139-ом месте.