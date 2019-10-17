Рейтинг ERR: Партия реформ сохранила лидерство

В октябрьском опросе популярности политических партий, проведенного социологическим агентством Turu-uuringute по заказу ERR, существенных изменений по сравнению с предыдущим месяцем не произошло: первое место по-прежнему удерживает Партия реформ, за которую, как и в сентябре, проголосовали бы 32% жителей страны, передает rus.err.ee.
Поддержка Центристской партии за месяц выросла на 1% и составила 22%, на 2% увеличился процент избирателей и у EKRE (17%), рейтинг социал-демократов и отечественников остался неизменным: 9% и 6% соответственно. У партии "Эстония 200" симпатии 7% симпатий.
"Предпочтения русскоязычных избирателей стабилизировались – Центристскую партию поддерживает 58% русскоязычных избирателей, как и в сентябре. Из других партий предпочтения русских получила партия "Эстония 200" – 10%", – прокомментировал результаты автор социологического опроса Юхан Кивиряхк.
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