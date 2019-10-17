Рейтинг ERR: Партия реформ сохранила лидерство

Поддержка Центристской партии за месяц выросла на 1% и составила 22%, на 2% увеличился процент избирателей и у EKRE (17%), рейтинг социал-демократов и отечественников остался неизменным: 9% и 6% соответственно. У партии "Эстония 200" симпатии 7% симпатий.

"Предпочтения русскоязычных избирателей стабилизировались – Центристскую партию поддерживает 58% русскоязычных избирателей, как и в сентябре. Из других партий предпочтения русских получила партия "Эстония 200" – 10%", – прокомментировал результаты автор социологического опроса Юхан Кивиряхк.