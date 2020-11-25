25.11.2020, 08:06

Рейтинг Eesti 200 снова обновил рекорд

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Eesti 200 pressikonverents
Eesti 200 pressikonverentsFoto: Priit Simson

Растущий на протяжении нескольких недель рейтинг не входящей в парламент партии "Эстонии 200" достиг 12,5%, что стало для политической силы новой рекордной отметкой, — об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 27 октября по 23 ноября.

Неизменным лидером предпочтений определившихся с выбором избирателей остается Партия реформ, за которую сейчас готовы проголосовать 31,3% избирателей (-1,1% к прошлой неделе),популярность возглавляющей правительство Центристской партии составляет 21,4% (+0,1% ), занимающую третью строчку EKRE готовы поддержать 15,4% избирателей (-0,4%), пишет RusERR.

Далее следуют "Эстония 200" (12,5%), Социал-демократическая партия (8,35%) и Isamaa (5,6%). Для "Эстонии 200" это самый высокий результат с осени 2019 года, когда Norstat включила партию в свои опросы.

За "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 2,7% избирателей.

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