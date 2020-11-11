Рейтинг "Ээсти 200" поднялся до рекордно высокого уровня

Неизменным лидером предпочтений определившихся с выбором избирателей остается Партия реформ, за которую сейчас готовы проголосовать 31,5% избирателей (-0,5% к прошлой неделе), популярность возглавляющей правительство Центристской партии составляет 22,6% (+0,5%), занимающую третью строчку EKRE готовы поддержать 16,6% избирателей (-0,4%).

Далее следуют "Ээсти 200" (9,9%), Социал-демократическая партия (8,4%) и Isamaa (5,5%), при этом для "Ээсти 200" это самый высокий результат с осени 2019 года, когда Norstat включила партию в свои опросы.

За "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 2,6% избирателей, а рейтинги остальных политических сил остаются ниже 2%.

Совокупная поддержка коалиционных партий (44,7%) на 4,8 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (39,9%) — последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

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