Рейтинг Центристской партии среди русскоязычных избирателей упал до 42%

В декабре 2020 года, когда центристы еще контролировали кресло премьер-министра в коалиции с EKRE и Isamaa, партию поддерживали 59% избирателей неэстонской национальности. После выхода центристов из этой коалиции и создания правительства с Партией реформ их рейтинг в этой группе избирателей в январе обвалился до 43% и остался примерно на этом уровне и в феврале (42%).

Почти одинаковый рейтинг среди русскоязычных избирателей у не входящей в парламент партии "Ээсти 200", а также у Партии реформ и EKRE — 16%, 15% и 15% соответственно, социал-демократов поддерживают 5%, а "Зеленых" — 2% избирателей неэстонской национальности.

Таким образом, совокупный рейтинг остальных партий теперь превышает популярность центристов в данном сегменте электората.