Рейтинг-2019: в Эстонии демократия несовершенна, Россия — авторитарная страна

Литва находится на 36 месте. Латвия заняла в рейтинге демократий 38-ю позицию, обе страны также в группе государств с "несовершенных демократий"

При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям: выборы и плюрализм, деятельность властей, политическая культура, гражданские свободы, влияние населения на политику.

В зависимости от полученного балла все страны делятся на четыре группы: полные демократии, несовершенные демократии, гибридные режимы, авторитарные режимы.

По итогам 2019 года лидером рейтинга демократий стала Норвегия, в первую десятку полных демократий вошли: Исландия, Швеция, Нвая Зеландия, Финляндия, Ирландия, Дания, Канада, Австралия, Швейцария. А США заняли только 25 место.

Россия в индексе находится на 134 месте в списке авторитарных стран. Украина попала на 78-е место и считается страной с гибридным управлением. В издании отметили, что Украина сделала значительный шаг к демократии, проведя свободные и справедливые выборы президента и парламента, согласно нормам ОБСЕ.

Хуже всего ситуация с демократией, по оценке Economist Intelligence Unit, складывается в таких странах, как Туркмения, Экваториальная Гвинея, Таджикистан, Саудовская Аравия и Йемен.

В отчете Economist Intelligence Unit подчеркивается, что ее эксперты не ожидают скорого и существенного улучшения показателей таких авторитарных государств, как Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, в связи с тем, что политическая оппозиция вряд ли сможет прийти здесь к власти.

Подробные данные рейтинга можно получить здесь.