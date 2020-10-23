Рейтельманн собирается уходить из совета ERR

"Разумнее всего мне в понедельник сообщить фракции EKRE, что покидаю совет ERR и тем самым отбираю кость у левых либералов для атаки правительства", — написал Урмас Рейтельманн в социальных сетях.

В пятницу председатель совета ERR Рейн Вейдеманн сделал предложение председателю EKRE Мартину Хельме отозвать из совета ERR Рейтельманна за неподобающее поведение.

"Исходя из логики комплектации совета ERR прошу вас сделать комиссии по культуре Рийгикогу сделать предложение об отзыве своего представителя из совета ERR и представить нового, который понимал бы все аспекты этой сложной и ответственной работы", — написал Вейдеманн Мартину Хельме.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.