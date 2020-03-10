Рейсовый автобус Санкт-Петербург — Таллинн совершил вынужденную остановку из-за технической неисправности
Автобус компании ”Люкс Экспресс” отправился в 16:00 по московскому времени из Санкт-Петербурга, сообщил RusDelfi один из его пассажиров.
Автобус компании ”Люкс Экспресс” отправился в 16:00 по московскому времени из Санкт-Петербурга, сообщил RusDelfi один из его пассажиров.
Приблизительно через час на территории Ленинградской области водитель съехал на обочину и сообщил пассажирам о возникшей серьезной неисправности. Есть неподтвержденная информация о том, что причина — пробитый бак.
Сама компания отправила пассажирам смс с извинениями за доставленные неудобства и сообщила, что резервный автобус должен прибыть приблизительно через час и забрать всех пассажиров.
Примерно через час прибыл новый автобус. Пассажиры пересели в него и в 17 часов продолжили рейс в столицу Эстонии.
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