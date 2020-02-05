Рейс компании Smartlynx с Тенерифе в Таллинн постоянно откладывается

Вылет рейса авиакомпании Smartlynx с Тенерифе в Таллинн, который по расписанию значится в 15.30, задерживается уже на четыре часа.
Читатель Delfi, который ожидает рейса на Тенерифе, сообщил, что задержку обосновали техническими причинами.
"Вылет постоянно переносится. Некоторое время назад пассажирам раздали купоны на еду. Здесь много семей с маленькими детьми, но все находятся в неведении относительно времени вылета", - рассказал пассажир в начале восьмого вечера.
По информации пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Холтс, прибытие рейса в Таллинн ожидается в полночь. О причинах задержки она не сообщила.
Связаться со Smartlynx изданию Delfi не удалось.
Умер предлагавший "пристрелить недовольных" чиновник
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
На борту упавшего в Иране Boeing 737 нашли записку
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт