Рейс компании Smartlynx с Тенерифе в Таллинн постоянно откладывается

Читатель Delfi, который ожидает рейса на Тенерифе, сообщил, что задержку обосновали техническими причинами.

"Вылет постоянно переносится. Некоторое время назад пассажирам раздали купоны на еду. Здесь много семей с маленькими детьми, но все находятся в неведении относительно времени вылета", - рассказал пассажир в начале восьмого вечера.

По информации пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Холтс, прибытие рейса в Таллинн ожидается в полночь. О причинах задержки она не сообщила.

Связаться со Smartlynx изданию Delfi не удалось.