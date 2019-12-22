Рейнсалу: жалобы России по поводу давления на Sputnik в Эстонии просто комичны

"Представители эстонского государства дадут уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения. Учитывая давление на прессу в Российской федерации, такие жалобы российских официальных лиц на Эстонию просто комичны", — сообщил Рейнсалу.

"Разумеется, официальным лицам Российской федерации не нравятся применение санкций ЕС за агрессию на Украине. С ограничением свободы СМИ эти санкции не имеют никакой связи. Sputnik — это пропагандистское агентство, а не журналистское издание. Именно по этой причине, к примеру, был ограничен доступ для Sputnik на конференцию по свободе прессы в Лондоне", — пояснил Рейнсалу. Он также отметил, что в Эстонии применяются санкции ЕС, касающиеся формы собственности Sputnik, это не ограничения в связи с содержанием его работы.