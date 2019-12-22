22.12.2019, 10:51

Рейнсалу: жалобы России по поводу давления на Sputnik в Эстонии просто комичны

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Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Valitsuse pressikonverents 23.05.19Foto: Anette Parksepp

Как вчера сообщалось, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал разобраться в ситуации с давлением на журналистов агентства Sputnik в Эстонии, отметив, что никаких санкций в отношении агентства на территории Евросоюза не вводилось. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после телефонного разговора с Дезиром. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает такие утверждения комичными, но пообещал всевозможное сотрудничество с ОБСЕ.

"Представители эстонского государства дадут уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения. Учитывая давление на прессу в Российской федерации, такие жалобы российских официальных лиц на Эстонию просто комичны", — сообщил Рейнсалу.

"Разумеется, официальным лицам Российской федерации не нравятся применение санкций ЕС за агрессию на Украине. С ограничением свободы СМИ эти санкции не имеют никакой связи. Sputnik — это пропагандистское агентство, а не журналистское издание. Именно по этой причине, к примеру, был ограничен доступ для Sputnik на конференцию по свободе прессы в Лондоне", — пояснил Рейнсалу. Он также отметил, что в Эстонии применяются санкции ЕС, касающиеся формы собственности Sputnik, это не ограничения в связи с содержанием его работы.

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"Персональные санкции против Дмитрия Киселева генерального директора компании "России сегодня", которая является головной организацией для Sputnik, введены в связи с его деятельностью в 2014 году — он помогал оправдывать нападение на Украину, — сказал Рейнсалу. — Эстония поддерживает и всегда поддерживала территориальную целостность Украины и осудила российскую агрессию", — добавил министр.

В пятницу руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд также сообщил Delfi, что в отношении генерального директора МИА "России сегодня" (куда входит агентство Sputnik) Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. По его словам, согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц.

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