Рейнсалу: жалобы России по поводу давления на Sputnik в Эстонии просто комичны(3)
Как вчера сообщалось, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал разобраться в ситуации с давлением на журналистов агентства Sputnik в Эстонии, отметив, что никаких санкций в отношении агентства на территории Евросоюза не вводилось. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после телефонного разговора с Дезиром. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает такие утверждения комичными, но пообещал всевозможное сотрудничество с ОБСЕ.
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