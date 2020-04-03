Рейнсалу: в Эстонию хочет вернуться еще 61 человек. Государство расходы на эти поездки не компенсирует

"Сейчас мы зарегистрировали как остро нуждающихся в транспортировке 61 человека. Но это не означает, что их не может быть больше. Просто мы обо всех не знаем. Больше всего нуждающихся в транспорте людей в Новой Зеландии, Грузии и Аргентине. Конечно, мы просим людей, входящих в группу риска подумать, нужно ли им приезжать или нет.

Границы для всех эстонцев остаются открытыми, хотя большая часть мира закрыта, и с этим надо считаться. Мы продолжаем оказывать консульскую помощь", - сказал министр.

Туристические фирмы хотели бы, чтобы и государство оплатило экстренное возвращение жителей Эстонии. По словам Рейнсалу, подобных компенсаций в планах нет.

"По рейсу в Малагу, к примеру, мы уже частично покрыли расходы. Но общий принцип таков, что люди сами оплачивают свои расходы. Если у людей реальные трудности с платежами, то в этом случае помогают местные самоуправления", - ответил на вопрос Delfi Рейнсалу.

Директор консульского бюро МИД Тийна Калласмаа нашла в кризисе и светлое пятнышко. "Позитивная сторона кризиса заключается в том, что наши граждане стали внимательно обходиться со своими документами. Случаев потери документов за рубежом было в 7 раз меньше, чем в обычное время. Если такая беда случиться - вы получите помощь от посольства Эстонии", - заверила Калласмаа.