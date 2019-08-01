Рейнсалу: в ближайшее время задержанный в России эстонский капитан должен вернуться на родину

Вместе с тем предполагается, что капитан должен будет в оговоренное время появиться у следователя или в суде. ”В ближайшее время капитан должен получить возможность вернуться домой. Надеемся, что всё пойдет без осложнений, дипломаты в этом всесторонне помогают”, — сказал Рейнсалу.

Министр добавил, что МИД Эстонии общается по данному вопросу с большим числом российских учреждений. К тому же посольство Эстонии в Москве направило России ноту, а вице-канцлер министерства встретился с послом РФ в Таллинне, чтобы получить разъяснения по ситуации с капитаном. Поскольку судно ходит под финским флагом, Эстония сотрудничает также с Финляндией.

На сегодняшний день, по данным Delfi, капитан в Эстонию еще не вернулся.

Как мы уже писали, российские власти задержали 10 мая в Балтийском море работающий под финским флагом теплоход Roxen.

По словам Райво Баума, руководителя судовладельческой фирмы Morobell, которой принадлежит судно, рыбаки вели легальный лов рыбы, но ввиду навигационной ошибки зашли в экономические воды РФ.