01.08.2019, 16:50

Рейнсалу: в ближайшее время задержанный в России эстонский капитан должен вернуться на родину

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rus.delfi.ee
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На сегодняшней пресс-конференции правительства министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что российское следствие изменило меру пресечения, и теперь эстонский капитан рыболовецкого судна Roxen сможет вернуться домой.

Вместе с тем предполагается, что капитан должен будет в оговоренное время появиться у следователя или в суде. ”В ближайшее время капитан должен получить возможность вернуться домой. Надеемся, что всё пойдет без осложнений, дипломаты в этом всесторонне помогают”, — сказал Рейнсалу.

Министр добавил, что МИД Эстонии общается по данному вопросу с большим числом российских учреждений. К тому же посольство Эстонии в Москве направило России ноту, а вице-канцлер министерства встретился с послом РФ в Таллинне, чтобы получить разъяснения по ситуации с капитаном. Поскольку судно ходит под финским флагом, Эстония сотрудничает также с Финляндией.

На сегодняшний день, по данным Delfi, капитан в Эстонию еще не вернулся.

Как мы уже писали, российские власти задержали 10 мая в Балтийском море работающий под финским флагом теплоход Roxen.

По словам Райво Баума, руководителя судовладельческой фирмы Morobell, которой принадлежит судно, рыбаки вели легальный лов рыбы, но ввиду навигационной ошибки зашли в экономические воды РФ.

Судно и экипаж покинули РФ, капитан судна находится в Калининграде, он привлечен к суду.

”При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органа дознания установлено, что по расследуется уголовное дело по факту добычи (вылова) капитаном рыболовного судна ”Роксен” (”Roxen”) водных биоресурсов (кильки, балтийской сельди, трески) общим весом более 7 500 кг, без разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Добычей водных биологических ресурсов при указанных обстоятельствах причинен ущерб водным биологическим ресурсам, находящимся в собственности Российской Федерации в размере почти 50 млн рублей.

Органу дознания даны указания о принятии мер по обеспечению исполнения приговора в части гражданского иска и возмещения ущерба, причиненного преступлением”, — сообщила прокуратура Калининградской области.

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