Рейнсалу: в 2021 году поворота в отношениях с Россией не будет, и это хорошо

"На вопрос, будет ли в этом году виден какой-то поворот в наших отношениях, ответ отрицательный. И это, я считаю, позитивно, а не негативно", — цитирует Урмаса Рейнсалу RusERR.

Также, по словам Рейнсалу, сохраняется позиция эстонского правительства, что отношения с Россией не рассматриваются отдельно от широкого контекста международных отношений: "И я верю, что в отношениях с Россией может действительно вырасти фон непредсказуемости".

Рейнсалу отметил, что в этом году в России пройдут выборы в Госдуму, и, согласно последним опросам, правящей партии "Единая Россия" предстоит серьезная конкуренция с другими партиями.

"Это не значит, что действующей российской власти автоматически что-то угрожает, но это знак, что у власти есть проблемы с легитимностью. И, конечно, мы будем пристально за этим наблюдать", — сказал Рейнсалу.