Рейнсалу: трудовых мигрантов новые требования тестирования не коснутся

"Люди, которые работают в приграничных районах и те, на кого и сегодня не распространяются карантинные требования, не должны будут следовать обновленным требованиям тестирования. Это, повторюсь, пересекающие границу работники регионов, транзитные путешественники, и, например, дальнобойщики. Детали требований правительство намерено утвердить на кабинетном заседании во вторник, чтобы с пятницы они начали действовать", — цитируют Рейнсалу радионовости ERR.

"Остальные приезжающие должны будут либо предъявлять негативный результат теста на коронавирус, либо сделать тест сразу после въезда в страну. "Сразу после", означает, без излишнего промедления. Конечно, логичнее сделать этот тест еще в стране отправления, за 72 часа до въезда в Эстонию, но эта возможность есть и в нашей стране, в любом пункте тестирования", — сказал Урмас Рейнсалу.

"И, нет, это не означает, что приезжающим из Латвии строго-настрого предписано делать тест в Икла, где, на деле, и пункта для тестирования — просто нет. Исключением будут лишь прибывающие из Великобритании: даже при наличии негативного теста им предписано находиться в самоизоляции на протяжении недели и затем повторить тест на Covid-19. Остальные смогут после предъявление результатов первого теста в течение этих 7-ми дней спокойно ходить на работу и затем — сделать второй тест", — заключил министр.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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