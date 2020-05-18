Рейнсалу: спустя шесть лет после аннексии ситуация в Крыму мрачная

В 76-ю годовщину массовой депортации крымских татар министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины выступили с совместным заявлением, в котором почтили память жертв депортации, а также осудили продолжающиеся репрессии России в отношении крымских татар. Министры также призвали Россию прекратить агрессию на Украине.

"Через шесть лет после аннексии Крыма ситуация на полуострове мрачная, Россия нарушает права человека, особенно национальных меньшинств", - сказал глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу и добавил, что Эстония по-прежнему выступает за то, чтобы происходящее в Крыму не забывалось.

Министры шести стран выразили поддержку крымским татарам с их борьбе за свои права и осудили Россию за агрессивную политику против Украины и продолжающиеся репрессии в отношении крымских татар.

Министры также подчеркнули, что ни одна попытка России узаконить оккупацию Крыма не отменяет того факта, что Крым - это Украина.

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