Рейнсалу: смягчение санкций Россия воспримет как знак слабости

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой стороны обсудили как двусторонние отношения, так и международные вопросы, сотрудничество в рамках НАТО и Совета безопасности ООН.
Эстонский министр считает важным, чтобы политика Запада в отношении России была бы единой.
"Обсудили обеспечение территориальной целостности Украины и Грузии. Важно сохранить единство Запада в воспрепятствовании российской агрессии. Санкционная полиция дала свои результаты и смогла в известной мере ограничить агрессора.
Стороны обсудили также тему российско-украинских мирных переговоров.
"Я выразил мысль, что для Украины сейчас очень важно, чтобы Запад был объединен за ее спиной, чтобы не делались какие-то односторонние шаги для смягчения санкций в отношении Росиии или другие уступки. Это ухудшит позиции Украины и будет воспринято Россией как знак слабости. Недавно у меня был разговор с министром иностранных дел Украины, где мы эту тему обсуждали. Я сделал предложение Федерике Могерини о том, что могла бы состояться отдельная встреча министров иностранных дел ЕС и главы МИД Украины, и в следующий понедельник такой совместный обед будет иметь место".
Беспредел в полиции: девушка устроила фотосессию в форме
Огромный айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В фотоальбоме убитого дочерьми Хачатуряна было много любопытного