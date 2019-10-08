Рейнсалу: смягчение санкций Россия воспримет как знак слабости

Эстонский министр считает важным, чтобы политика Запада в отношении России была бы единой.

"Обсудили обеспечение территориальной целостности Украины и Грузии. Важно сохранить единство Запада в воспрепятствовании российской агрессии. Санкционная полиция дала свои результаты и смогла в известной мере ограничить агрессора.

Стороны обсудили также тему российско-украинских мирных переговоров.

"Я выразил мысль, что для Украины сейчас очень важно, чтобы Запад был объединен за ее спиной, чтобы не делались какие-то односторонние шаги для смягчения санкций в отношении Росиии или другие уступки. Это ухудшит позиции Украины и будет воспринято Россией как знак слабости. Недавно у меня был разговор с министром иностранных дел Украины, где мы эту тему обсуждали. Я сделал предложение Федерике Могерини о том, что могла бы состояться отдельная встреча министров иностранных дел ЕС и главы МИД Украины, и в следующий понедельник такой совместный обед будет иметь место".