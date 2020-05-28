Рейнсалу: с 1 июня граждане 16 стран смогут въезжать в Эстонию без карантина

Как сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ERR, на карантине должны будут оставаться приехавшие в Эстонию из Швеции, Великобритании, Бельгии, Ирландии, Португалии, Мальты, Люксембурга, Италии, Испании, Нидерландов и Дании.

Это означает, что в Эстонию беспрепятственно могут въехать граждане Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, Словении и Швейцарии.

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