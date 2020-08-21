Рейнсалу рассказал Тихановской о позициях Эстонии по ситуации в Беларуси

Рейнсалу представил позиции Эстонии и подчеркнул необходимость найти решение для белорусского кризиса посредством политического диалога, который привел бы к проведению новых свободных выборов, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Рейнсалу выразил обеспокоенность новостью о возбуждении уголовного дела против членов Координационного совета Белоруссии.

Тихановская поблагодарила эстонские государство и народ за твердую поддержку в урегулировании белорусского кризиса мирным путем.