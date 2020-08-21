21.08.2020, 08:06

Рейнсалу рассказал Тихановской о позициях Эстонии по ситуации в Беларуси

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Valitsuse pressikonverents 21.11.2019
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Madis Veltman

Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу побеседовал по телефону с баллотировавшейся в президенты Республики Беларусь Светланой Тихановской.

Рейнсалу представил позиции Эстонии и подчеркнул необходимость найти решение для белорусского кризиса посредством политического диалога, который привел бы к проведению новых свободных выборов, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Рейнсалу выразил обеспокоенность новостью о возбуждении уголовного дела против членов Координационного совета Белоруссии.

Тихановская поблагодарила эстонские государство и народ за твердую поддержку в урегулировании белорусского кризиса мирным путем.

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