Рейнсалу: призываю сегодня всех встать в людскую цепь в поддержку народа Беларуси

"Во время моего разговора со Светланой Тихановской она посчитала именно эти шаги крайне опасными", - сообщил министр.

По его словам, Лукашенко обещал разрядить ситуацию в ближайшие дни. Но сейчас для "разрешения" вновь выбраны политические репрессии и "запугивание" Западом, используя для выразительности приведение вооруженных сил Беларуси в полную боеготовность.

"Конечно, со стороны стран НАТО никакой военной угрозы Беларуси нет. Наоборот, западные страны поддерживают независимость Беларуси и призывают Россию воздержаться от военного вмешательства, о возможности которого сам Лукашенко упоминал. В беседе с министром иностранных дел Беларуси я подчеркнул это и призвал искать решение в политическом диалоге", - подчеркнул Рейнсалу.

Сегодня вечером в Минске состоится масштабная демонстрация. Как сказал Рейнсалу, в Балтийских странах, на Украине, в Грузии и многих других странах в знак солидарности с Беларусью по образу и подобию Балтийской цепи люди создадут цепочки.

"Приглашаю людей сегодня встать в Цепь свободы. Посыл этой цепи - поддержка прав человека, мирного политического решения и права народа Беларуси самому выбирать свое будущее", - призвал глава внешнеполитического ведомства ЭР.

Людская цепь сегодня в 19 часов должна протянуться в Таллинне от площади Вабадузе до посольства Беларуси.