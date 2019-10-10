Рейнсалу: призываем Турцию прекратить одностороннюю военную акцию на северо-востоке Сирии

”Мы обеспокоены в связи с военной операцией в Северо-восточной Сирии, которая еще больше усугубит ситуацию со стабильностью в регионе. Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную акцию и избегать гражданских жертв и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации”, — сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу ясно, что военному конфликту в Сирии необходимо найти решение на международном уровне.