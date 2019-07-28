Рейнсалу призвал Россию соблюдать конституцию страны

"Я очень обеспокоен происходящим в Москве, где было задержано более 1000 мирных демонстрантов, которые протестами добивались честных и свободных предстоящих в сентябре выборов", — сказал Delfi Рейнсалу.

”Эти задержания, непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов и давление на оппозиционных политиков в последние дни путем арестов и полицейскими рейдами сильно подрывают основу свободы, которая прописана в Конституции Российской Федерации", — сказал Рейнсалу, отметив, что у людей есть право на свободу слова и возможность объединяться и проводить собрания.

"Я призываю Россию соблюдать их, — заявил Рейнсалу. — Я надеюсь, что власти Российской Федерации выполнят свои обязательства перед своими гражданами и международными организациями (такими как ОБСЕ) и обеспечат свободные и справедливые выборы в сентябре".

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