Рейнсалу призвал Россию признать свою роль в крушении МH17. Посольство РФ в Эстонии так не считает

Россия с первого дня трагедии взаимодействовала в ее расследовании

с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю имеющуюся информацию о рейсе MH17. Однако переданные сведения упорно игнорировались или же продолжают замалчиваться в рамках следственных процедур ССГ. О политизации ведущегося расследования предельно ясно заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, указавший 31 мая с.г. на пресс-конференции в Токио на то, что изучение обстоятельств трагедии сконцентрировано на попытке обвинить в случившемся Россию. Он не скрывал своего разочарования по поводу того, что до сих пор так и неизвестно, кто выпустил ракету по самолету.

Получается, что кому-то это уже известно. Появляющиеся сейчас заявления, где Россия уже ”назначена” виновной в произошедшей в небе Украины трагедии, следует расценивать не иначе как попытку увести от беспристрастного анализа ведущееся расследование.

Хотелось бы подчеркнуть, что при всем этом у российской стороны полностью сохраняется готовность к сотрудничеству в интересах выявления истинных виновников столь чудовищного преступления. Это — вполне посильная задача, если во главу угла ставить сугубо профессиональные, а не политико-пропагандистские подходы".

Напомним, что JIT назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, могут нести ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга", произошедшую 17 июля 2014 года. Это три россиянина — бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.