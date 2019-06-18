Рейнсалу призвал Европу продлить санкции в отношении России

По словам Рейнсалу, недавнее решение России предоставить гражданам Украины упрощенную процедуру получения российского гражданства показывает, что РФ не намерена выполнять минские соглашения, сообщила во вторник, 18 июня, пресс-служба внешнеполитического ведомства ЭР.

Европейский союз должен быть готов быстро, решительно и четко отреагировать на подобные провокации, подчеркнул Урмас Рейнсалу.

По его словам, единая и ориентированная на солидарность политика ЕС в отношении России не должна рушиться.