18.06.2019, 07:40

Рейнсалу призвал Европу продлить санкции в отношении России

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rus.delfi.ee
EST 24
Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Urmas ReinsaluFoto: Anette Parksepp

Глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев. Также он предложил дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, передает rus.err.ee.

По словам Рейнсалу, недавнее решение России предоставить гражданам Украины упрощенную процедуру получения российского гражданства показывает, что РФ не намерена выполнять минские соглашения, сообщила во вторник, 18 июня, пресс-служба внешнеполитического ведомства ЭР.

Европейский союз должен быть готов быстро, решительно и четко отреагировать на подобные провокации, подчеркнул Урмас Рейнсалу.

По его словам, единая и ориентированная на солидарность политика ЕС в отношении России не должна рушиться.

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