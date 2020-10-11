Рейнсалу призовет коллег-министров из стран ЕС ввести санкции против России

"Мы посоветуемся, как сопротивляться углубляющемуся деструктивному поведению России по преследованию гражданских активистов и журналистов, — сказал министр в распространенном пресс-службой МИД Эстонии сообщении. — Эстония считает важным продолжать беспристрастное расследование отравления российского оппозиционного лидера Навального. Организаторов отравления надо привлечь к ответственности. На завтрашней встрече я призову министров иностранных дел поддержать введение целевых санкций ЕС против российских должностных лиц в связи с отравлением Навального".

По словам Рейнсалу, Эстония считает необходимым проявить солидарность стран-членов ЕС в ответ на давление белорусских властей на Польшу и Литву, которым было приказано сократить число дипломатов в Минске.

Он также осудил продолжающиеся вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, несмотря на заключенное накануне перемирие, и заявил о готовности Эстонии вновь поднять эту тему в Совете Безопасности ООН.

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