11.10.2020, 15:13

Рейнсалу призовет коллег-министров из стран ЕС ввести санкции против России

 (48)
EST 54
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призовет своих коллег 12 октября в Люксембурге на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за отравление оппозиционера Алексея Навального, передает rus.err.

"Мы посоветуемся, как сопротивляться углубляющемуся деструктивному поведению России по преследованию гражданских активистов и журналистов, — сказал министр в распространенном пресс-службой МИД Эстонии сообщении. — Эстония считает важным продолжать беспристрастное расследование отравления российского оппозиционного лидера Навального. Организаторов отравления надо привлечь к ответственности. На завтрашней встрече я призову министров иностранных дел поддержать введение целевых санкций ЕС против российских должностных лиц в связи с отравлением Навального".

Читайте также:

По словам Рейнсалу, Эстония считает необходимым проявить солидарность стран-членов ЕС в ответ на давление белорусских властей на Польшу и Литву, которым было приказано сократить число дипломатов в Минске.

Он также осудил продолжающиеся вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, несмотря на заключенное накануне перемирие, и заявил о готовности Эстонии вновь поднять эту тему в Совете Безопасности ООН.

Больше новостей о состоянии Навального читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: